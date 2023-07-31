Sadio Mane: 'Ayrılmak bana acı veriyor'

Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan Sadio Mane, önemli açıklamalarda bulundu.



Al Nassr'a transfer olması beklenen Senegalli futbolcu, Sky Sportst'a yaptığı açıklamada, "Bayern'e veda etmek bana acı veriyor. Farklı bir son olmasını isterdim. Bu sezon takıma yardımcı olabileceğimi biliyordum, bu sezon herkes için bunu istemiştim. Yine de kulübe ve taraftarlara gelecek için en iyisini diliyorum" sözlerini kullandı.



Sadio Mane, Al Nassr'a transferinin tamamlanmasının ardından Suudi Arabistan ekibinden senelik 40 milyon euro kazanacak.



Bayern Münih'e geçen sezon Liverpool'dan transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde 38 maçta 12 gol attı.



