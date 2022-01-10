Sadio Mane, 90+7'de Senegal'e 3 puanı getirdi!

Afrika Uluslar Kupası B Grubu ilk karşılaşmasında Senegal ile Zimbabwe karşı karşıya geldi.



Kouekong Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Senegal'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Senegal'e galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada penaltıdan Sadio Mane kaydetti.



Bu sonucun ardından Senegal, gruba 3 puanla başladı. Zimbabwe ise puansız bir başlangıç yaptı.



Senegal, gelecek maçta Gine ile karşılaşacak. Zimbabwe ise Malavi karşısında galibiyet arayacak.





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