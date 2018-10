Milli takım problemi

"Eşime her zaman destek vereceğim"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın futbolcusu Loret Sadiku,dedi.İsveç'te başladığı futbol kariyerini 2014'ten bu yana Türkiye'de sürdüren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sorularını yanıtladı.Süper Lig'e ilk 4 maçı kazanarak iyi bir başlangıç yaptıklarını, daha sonra ise takım oyununu sahaya yansıtamadıkları için üst üste mağlubiyetler yaşadıklarını belirten Sadiku, şunları kaydetti:Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek kalitede bir takım olduklarını vurgulayan Loret Sadiku,ifadelerini kullandı.Bu sezon ligde tüm maçlarda forma giyen ve sergilediği istikrarlı performansıyla dikkati çeken Sadiku, sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını aktararak, "İstikrarlı olabilmek için sakatlıktan uzak durmanız lazım. Buna dikkat ediyorum. İstikrar için, size güvenen bir teknik direktörün de olması gerekiyor. Ben de her zaman bana inanan teknik direktörlerle çalıştım. Hiçbir zaman kusursuz oynadığımı düşünmüyorum. Her zaman daha iyi olmaya çalışıyorum." diye konuştu.Kosova, Arnavutluk ve İsveç vatandaşlığı bulunan Sadiku, FIFA ile yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle milli takım formasından uzak kaldığını vurguladı.İsveç 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynadıktan sonra Arnavutluk Milli Takımı'na davet edilen, fakat burada hiç forma giymeden, Kosova Milli Takımı'nın tarihindeki ilk maçında sahaya çıkan Loret Sadiku, ulusal takımdan uzak kalması hakkında, şu ifadeleri kullandı:"Bununla ilgili ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Benim ve milli takımların FIFA ile bazı problemleri var. Garip bir problem. İsveç 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydikten sonra Arnavutluk Milli Takımı'nda oynamayı seçtim. Fakat daha sonra Kosova için önemli ve tarihi bir maçta oynamak istedim. Bu konuyu, Arnavutluk'un o zamanki teknik direktörü ile konuştum. Bana izin verdiği takdirde, problem yaşanacağını belirtti. Ben yine de o tarihi günde Kosova adına oynadım. O dönemde Kosova henüz FIFA ve UEFA tarafından tanınmıyordu. Ardından Kosova ile bir kaç özel maça daha çıktım. İsveç'ten sonra Arnavutluk Milli Takımı'na geldiğimde, belgelerim henüz tamamlanmamıştı. İsveç de benim başka milli takımda oynayamayacağımı FIFA'ya bildirdi. Kosova ise Arnavutluk ile bir sorun yaşamak istemedi. Problem şu an ne durumda bilmiyorum."Eşi Michaela'nın Türkiye'de özel bir televizyon kanalında ses yarışmasına katılmasına değinen Sadiku, kendisinin de kuliste ona destek verdiğini hatırlattı.Kendisinin işini yaparken eşinden hep destek aldığını vurgulayan Sadiku,şeklinde konuştu.