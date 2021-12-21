Sadık Karakan: 'Salgından dolayı oynanan maç sayısı düştü'

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, 2021 yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sadık Karakan, 2021 yılında 16 farklı organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Organizasyonlarda toplam 526 maç oynattık. Her yıl bu sayının yaklaşık iki katı maç oynatıyoruz. Buradaki düşüşün sebebi salgından kaynaklı iptal edilen maçlardır." değerlendirmesinde bulundu.



2021 yılı içerisinde çok sayıda eğitim faaliyeti gerçekleştirdiklerini aktaran Karakan, "14 ve 16 yaş altı kategorilerinde gelişim kampları düzenledik. Bu kamplarda sporcularımızın yeterlilik düzeylerinin artırılmasına yönelik çok sayıda çalışma ile hakem ve antrenörlerimizi kapsayan çevrim içi kurs ve seminerler düzenledik." ifadelerini kullandı.



Karakan, hokey milli takımlarının katılacağı uluslararası organizasyonlar için yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"A milli, 18 yaş altı kadın ve erkek milli takımlarımızın katıldığı şampiyonalar için geniş katılımlı kamplar düzenledik. A erkek milli takımımız temmuz ayında Portekiz'de düzenlenen Açık Alan Avrupa Şampiyonası C3'te üçüncü, kadın milli takımımız da Slovenya'da düzenlenen Açık Alan Avrupa Şampiyonası C3 organizasyonunda üçüncü olarak büyük başarıya imza attı."





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