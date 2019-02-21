Sadık Çiftpınar'ın büyük üzüntüsü: 'Kendi hatamız'

'nin devre arasında kadrosuna kattığı, UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'e elendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Kendi hatalarının kurbanları olduklarını söyleyen Sadık, "Maçın başında kötü bir gol yemek zordu ama sonra oyuna hükmeden bizdik. Mehmet ağabeyin güzel golüyle 2-1'i de yakaladık. 2. yarı bizim istediğimiz gibiydi, gol gelene kadar kontrol bizdeydi. Hep basit hatalardan pozsiyon verdik, onlardan biri de gol oldu. Çok üzgünüz, gerçekten iyi mücadele verdik. Aslında hak ettik. Deplasmanda böyle bir taraftar desteğine karşı oynamak da kolay değil. Bir anlık dalgınlığın cezasını çekiyorsunuz" dedi.Beşiktaş derbisi için de görüşleri sorulan Sadık Çiftpınar, "Arkamızda çok büyük bir destek var, çok büyük bir camiayız. Bu maç derbi için bahane değil. İnşallah iyi oynayarak o maçı almak istiyoruz" cevabını verdi.