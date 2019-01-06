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Sadık Çiftpınar'ın bonservis bedeli açıklandı!

Fenerbahçe'nin, yeni transfer Sadık Çiftpınar için Evkur Yeni Malatyaspor'a ödediği bonservis bedeli belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Sadık Çiftpınar'ın bonservis bedeli açıklandı!
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06 Ocak 2019 21:54
Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı ilk isim olan Sadık Çiftpınar için ödediği bonservis bedeli belli oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar için aldıkları bonservis ücretini ve transferin detaylarını açıkladı.

"BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE TALİPTİ"

Transferde seçimi Sadık'a bıraktıklarını belirten Gevrek, "Sadık'a Beşiktaş ve Fenerbahçe talipti. Sadık karşılığında Barış'ı kiralık ve Yiğithan'ı bonservisiyle aldık. Ayrıca 750 bin Euro da para aldık. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ikili ilişkilerimiz var. Malatyaspor'un menfaatleri ve Sadık'ın isteğini dikkate aldık. Sadık da Fenerbahçe'ye gitmek istedi. Üç tarafın da mutlu olması lazım." diye konuştu.

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