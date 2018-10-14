Sadık Çiftpınar'dan VAR ve hakem açıklaması

Hatalardan herkes dersini alacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, verilen kararlara yönelik tartışmalara karşın, hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmediğini söyledi.Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı, Antalya'da kamp yaparak geçiren sarı-siyahlı takımın başarılı oyuncusu Sadık Çiftpınar, basının sorularını yanıtladı.Bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, adaletin sağlanmasına katkı verdiğini kaydeden Sadık,VAR'dan zaman zaman aleyhlerine karar da çıkabildiğini anlatan Sadık,diye konuştu.Sadık Çiftpınar, lige çok iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçlarındaki yenilgilerden sonra duraklama dönemine girdiklerini dile getirdi.Son 3 maçlarında 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldıklarını hatırlatan sarı-siyahlı oyuncu, bu tip müsabakaların da takıma katkı sağladığını belirterek,değerlendirmesinde bulundu.Geride kalan sezonu 43 puanla 10. sırada tamamladıklarını anımsatan Sadık, bu sene de kaliteli bir kadroya sahip olduklarını anlatırken,şeklinde görüş belirtti.