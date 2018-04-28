Evkur Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, ay-yıldızlı formayı giymek istediğini söyledi.Bu sezon 25 maçta 2 bin 141 dakika forma giyen Sadık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapısından yetiştiği Galatasaray'ın üzerinde büyük emeği olduğunu belirtti.Teknik direktör Feyyaz Uçar'ın ise kariyerinde ayrı bir yeri olduğunu kaydeden Sadık, onun sayesinde 20 Yaş Altı Milli Takım kadrosunda yer aldığını dile getirdi.O dönem kadroda bulunanlardan tek amatör lisanslı sporcunun kendisi olduğunu anımsatan Sadık, "Geri kalanların hepsi profesyoneldi. Tabii ki çeşitli sebeplerden turnuvada pek süre alamadım ama o kadroda yer almak bile benim için çok önemliydi. Daha sonra da burada yollarımız kesişti. Burada bir şampiyonluk yaşadık beraber." diye konuştu.Taraftarlara ve şehre kendisine gösterdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür eden Sadık, bu sevgiye layık olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.Sadık Çiftpınar, çalışmayı, mücadeleyi hiç bırakmadığını çünkü kimsenin vazgeçilmez olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bu sezon başını da biliyoruz, 5 maç boyunca şans bulamadım ama ben hiçbir şekilde çalışmayı bırakmadım. Çünkü bir şekilde o formanın geleceğini biliyordum. Biliyordum ki o formayı alacağım ve bir daha hiç bırakmayacağım. Çok şükür Rabbim de bana yardım etti, nasip etti bunları. Çalıştıktan, istedikten, inandıktan sonra hiçbir şey engel olamıyor. Sadık Çiftpınar olmamda büyük katkıları var Malatyaspor'un, Malatya şehrinin. Ben de bu camiaya, taraftarlara teşekkürlerimi göstermek adına, çıktığım her maçta terimin son damlasına kadar mücadele ediyorum. Kalan 4 maçta da en iyi sonuçları alıp, ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz."Transfer konusunda konuşmaya gerek olmadığını anlatan Sadık, böyle konuların zaten kulüple görüşüldükten sonra netlik kazanacağını belirtti.Lige odaklandığını aktaran Sadık Çiftpınar, "Kalan 4 maçımız her şeyden daha önemli. Transferden daha önce bir hedefim var, o da milli takım. Kalan son 4 maçta elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtıp, milli takıma çıkabilme performansını gösterebilirsem, benim için bu sezonki hedefim tamamlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.