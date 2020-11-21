Sadık Çiftpınar: 'Ozan 90 dakika oynasa hat-trick yapacak'

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



"Maçtan önce Mert Hakan ve Serdar Aziz'e 'İkinizden biri gol atacak' dedim. Onlara tavsiyem, benle çok iyi geçinsinler. Çok sevindim. Takım adına da, onun adına da sevindim. Güzel bir galibiyetti. Derbi öncesi ihtiyaçtı bu galibiyet. Ozan'ı da tebrik ediyorum. Yarım saatte 1 gol attı Ozan. Demek 90 dakika oynasa hat-trick yapacak kardeşim."



