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Sadık Çiftpınar: "Nefes aldırmadık"

Fenerbahçe'de Zenit maçının başarılı oyuncularından Sadık Çiftpınar, maç sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Sadık Çiftpınar: 'Nefes aldırmadık'
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12 Şubat 2019 23:19
Fenerbahçe'de Zenit maçının öne çıkan isimlerinden Sadık Çiftpınar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gol yememelerinin önemli olduğunu kaydeden Sadık, "İlk geldiğim günden beri başka başkanımız, teknik direktörümüz, taraftarlarımız, ağabeylerimiz bana güvenlerini hissettirdiler. Ben de sahaya çıkınca bu güvenin karşılığını vermek istiyorum. İlk 45 dakika nefes aldırmadık, maç 1-0 bitti. 2-3'ü bulsak daha iyi olurdu ama gol yememek de önemliydi. Deplasmana gideceğiz, orada da zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Bu birlikteliği sürdürdüğümüz durumda sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin bayrak adamlarından biri olma yolunda olduğu şeklinde bir yorum yapılan Sadık Çiftpınar, "Ben sahaya çıktığım zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu formanın büyüklüğüne, bu camianın büyüklüğüne uygun oynamaya çalışıyorum. Bu destek olduğu sürece ben onları mahçup etmemeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Hafif bir sakatlığı olduğunu söyleyen stoper, "Ufak tefek ağrılarım vardı ama hocamla konuştum ve bir sorun olmayacağına karar verdik" diye konuştu.

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