Sadık Çiftpınar'ın yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları sürerken gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan 4 futbolcudan biri olan Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi belli oluyor.



BEKLENENİ VEREMEDİ



2 yıl önce Yeni Malatyaspor'dan 750 bin euro karşılığında transfer edilen ancak kendisinden bekleneni veremeyen ve yaşadığı sakatlıklarla birçok maç kaçıran Sadık Çiftpınar'ın Sarı-Lacivertlilerdeki macerası sona eriyor.



YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR



Kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen 28 yaşındaki stopere Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Kasımpaşa talip oldu.



BU HAFTA İÇİ İMZA GELEBİLİR



İki ekiple de görüşmelerini sürdüren Sadık Çiftpınar'ın kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor. Tecrübeli savunmacının bu 2 ekipten birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.



FALETTE'IN LİSANSI ÇIKARILABİLSİN DİYE FEDAKARLIK YAPMIŞTI



Öte yandan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'nin Simon Falette'in lisansının çıkarılabilmesi için maaşından büyük bir fedakarlık yapmıştı.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, geçen yıl Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada "Sadık Çiftpınar maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptı. Bunun sayesinde Falette'in lisansını çıkardık. Sadık'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı



