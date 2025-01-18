Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen tecrübeli stoper Sadık Çiftpınar, 1. Lig ekibinin yolunu tutabilir.

Haber; Milliyet
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Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi!
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18 Ocak 2025 12:44
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor transferde atağa geçti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Körfez stoper transferi için hedefini belirledi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Kocaelispor, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu ve transferde ciddi bir mesafe katetti.

32 yaşındaki savunmacı bu sezon Kasımpaşa'da 12 karşılaşmada görev aldı.

Trendyol 1. Lig'de 41 puanla lider olan Kocaelispor'un en yakın rakibi Fatih Karagümrük ile arasında 7 puanlık fark var.

Kocaelispor bu hafta ise deplasmanda Gençlerbirliği'nin rakibi olacak.

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