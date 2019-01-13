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Sadık Çiftpınar formayı kapıyor!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Alkmaar maçındaki performansıyla tam not aldı. Başarılı stoper, ilk 11'e oldukça yakın gözüküyor.

Kaynak: Milliyet
Sadık Çiftpınar formayı kapıyor!
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13 Ocak 2019 09:46
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, ilk 11'e oldukça yakın gözüküyor. Antrenmanların yanısıra AZ Alkmaar maçındaki performansıyla da beğeni toplayan 26 yaşındaki oyuncu; topu oyuna sokması, çabukluğu gibi özellikleriyle savunma hattına farklı bir karakter getirdi.

Bu özellikleri sayesinde Reyes ve Neustadter'in önüne geçen Sadık'ın Skrtel ile ikili olması bekleniyor.

Bu arada sarı-lacivertli takımda Slimani, yine beklentilerin altında kaldı. AZ Alkmaar maçında kaçırdığı net fırsatlar sonrası Cezayirli futbolcu yine eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

Bu nedenle Michael Frey ve Roberto Soldado'yu, hoca ilk planda düşünecek. Teknik Direktör Yanal, ileri uçta Frey'in fizik gücü ve Soldado'nun tekniğinden faydalanacak.

 

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