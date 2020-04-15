Yeni sezon planlamasında yer almadığı iddia edilen Sadık Çiftpınar çok hırslı…
Ağır sakatlığın izlerini üzerinden atmaya başlayan tecrübeli stoper, gelecek sezon için ciddi şekilde hazırlanıyor.
27 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe'de kalmaktan başka bir şey düşünmezken, "Hiçbir yere gitmiyorum. Savaşıp formayı alacağım" şeklindeki sözleriyle niyetini paylaştı.
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Ağır sakatlığın izlerini üzerinden atmaya başlayan tecrübeli stoper, gelecek sezon için ciddi şekilde hazırlanıyor.
27 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe'de kalmaktan başka bir şey düşünmezken, "Hiçbir yere gitmiyorum. Savaşıp formayı alacağım" şeklindeki sözleriyle niyetini paylaştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın