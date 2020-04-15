Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'de kalmak istiyor!

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istemiyor.

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Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'de kalmak istiyor!
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15 Nisan 2020 11:11
Yeni sezon planlamasında yer almadığı iddia edilen Sadık Çiftpınar çok hırslı…

Ağır sakatlığın izlerini üzerinden atmaya başlayan tecrübeli stoper, gelecek sezon için ciddi şekilde hazırlanıyor.

27 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe'de kalmaktan başka bir şey düşünmezken, "Hiçbir yere gitmiyorum. Savaşıp formayı alacağım" şeklindeki sözleriyle niyetini paylaştı.



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