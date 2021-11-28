Sadık Çiftpınar: 'Büyük takımlara karşı 1 puan farklıdır'

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Sadık Çiftpınar'ın sözleri:



"Aslında biz takım olarak ligdeki konumumuzdan hiç memnun değiliz. Bize yakışmayacak bir konumdayız. Bu doğrultuda hocamızla çok da çalışıyoruz. Şanssızlıklarımız da var. Galatasaray gibi büyük bir camiaya karşı bu fitili ateşlemek istiyorduk. Çok da iyi mücadele ettik. Biz de pozisyon bulduk, rakibimiz de pozisyon buldu. Neticesinde 1 puan aldık. Büyük takımlara karşı alınca daha farklı oluyor. Yine de durumumuzdan memnun değiliz. İlk devre sonuna kadar en iyi şekilde puanları alıp iyi yerde olmak istiyoruz.



İlk 11'de özellikle çok kaliteliyiz. Kendi açımızdan eksiklikler, şanssızlıklar var. Kaybedilen maçlarda böyle mücadele etmiyorduk belki de. Puanda Ertaç Ağabey'in de emeği çok."





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