Sadık Çiftpınar'a Süper Lig'den 4 talip

Fenerbahçe 'de ikinci kadro dışı dalgasından etkilenenlerden biri de Sadık Çiftpınar oldu. 28 yaşındaki savunmacı, hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürürken bir yandan da kendisine kulüp arıyor. Sadık'ın arayışı fazla uzun sürmeyecek gibi görünüyor.Başarılı oyuncuyu eski takımı Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Hatayspor, Kasımpaşa ve Giresunspor istiyor. Sadık Çiftpınar, bu 4 ekip arasından kararını verecek.