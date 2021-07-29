Sadık Çiftpınar'a Süper Lig'den 4 talip

Fenerbahçe'de Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar ile Süper Lig'den 4 ekip ilgileniyor.

, Fotoğraf; AA
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Sadık Çiftpınar'a Süper Lig'den 4 talip
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29 Temmuz 2021 12:53
Sadık Çiftpınar
Sadık Çiftpınar
Fenerbahçe
Fenerbahçe 'de ikinci kadro dışı dalgasından etkilenenlerden biri de Sadık Çiftpınar oldu. 28 yaşındaki savunmacı, hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürürken bir yandan da kendisine kulüp arıyor. Sadık'ın arayışı fazla uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

Başarılı oyuncuyu eski takımı Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Hatayspor, Kasımpaşa ve Giresunspor istiyor. Sadık Çiftpınar, bu 4 ekip arasından kararını verecek.


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