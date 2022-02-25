Sadık Çiftpınar'a 3 maçtan men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sadık Çiftpınar'a 3 maç men cezası verdiğini açıkladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sadık Çiftpınar'a 3 maçtan men cezası
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25 Şubat 2022 00:06
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un oyuncusu Sadık Çiftpınar'a 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sadık Çiftpınar'a Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildi.

Kurul, Göztepe'ye 221 bin, Özur Kablo Yeni Malatyaspor'a 50 bin, İttifak Holding Konyaspor'a 32 bin, Kasımpaşa'ya da 9 bin lira para cezası verdi.

Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor'un da bazı tribünlerde bulunan taraftarların elektronik biletlerinin 1 maç bloke edilmesine karar verildi.

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