Sadi Tekelioğlu: 'Orta yoksa Cornelius da yoktur'

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Karadeniz Gazetesi'nde, "Orta yoksa Cornelius da yoktur" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o sözler...



"Önce başlığı biraz açalım. Cornelius tek başına oynayabilecek bir oyuncu değil. Oynatılmaya ihtiyaç duyulan bir oyuncu. Kenar orta, korner gibi benzeri pozisyonlarla sonuca gidebilen bir oyuncu. Dolayısıyla orta gelmediği sürece oyuncu çekilmez bir hal alır. Bugün de böyle oldu. Hiçbir katkı sağlamadan oyundan çıktı. Zira sağ ve sol taraftan tek bir orta gelmedi. Hal böyle olunca Cornelius da bu duruma düştü. Gelelim maça… Trabzonspor'da Galatasaray maçında oynayan takımdan sadece İsmail'in yerine çakma sol bek Denswil görev aldı. Bunun da ne hücuma ne de savunmaya katkısı oldu. Hatta Kasımpaşa biraz becerikli olsa Yusuf'la bu bölgeden gol bulabilirdi. Denswil solbekte oynayınca Trabzonspor'un hücumlarında savunma 3'lüye döndü, sağ bek Peres'i biraz daha öne çıktı. Ancak onun da oyuna çok katkısı olmadı. Berat'ın yerine Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Parmak'ın da yerine Yusuf girince, Abdulkadir Ömür gerçek mevkisinde oynamaya başladı.



Abdulkadir Ömür, Ersun Yanal zamanında mecburen sağ kenarda oynadığı için kenar oyuncusu olarak görülse de onun asıl mevkisi hücuma dönük orta sahadır. Ömür, kaleye yakın oynamalı. Nitekim bugün, kısa bir süre de olsa oranın futbolcusu olduğunu gösterdi. Trabzonspor, net pozisyonlara girdi. Ancak Kasımpaşa'nın da golü bulacak pozisyonlar yakaladı. Unutulmamalıdır ki, her rakip Kasımpaşa gibi olmaz. Trabzonspor şampiyonluğa oynuyorsa daha iyi performans sergilemedi, daha fazla mücadele etmeli, bu tür rakipler karşısında zorlanmamalı. Bu tür maçlar kazanılmış olabilir ancak Galatasaray maçını unutmamak lazım. Yarım Galatasaray, bize zor anlar yaşattı. Bizim bu ligdeki rakiplerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve bir iki tane güçlü takımdır. Bazı rakipleri kolay geçmek, diğerlerini de rahat geçeriz anlamına gelmez. Trabzonspor, arayışlardan vazgeçip ideal bir kadroyla ve bu kadroya uyan oyun anlayışıyla yoluna devam etmeli. Son olarak başlıkta da söylediğim gibi kenar orta gelmediği sürece Cornelius'tan fayda gelmez. Çakma solbekten fayda gelmez. Abdulkadir Ömür sağ önde oynadı mı geriye de gelmez."



