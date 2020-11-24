Sadi Tekelioğlu: 'Ömür, Yazıcı'nın yarısı kadar çalışmıyor'

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor'daki yetiştiricilerinden olan Sadi Tekelioğlu, Karadeniz Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi."Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı'nın yarısı kadar antrenman yapmıyor" diyen Tekelioğlu, "Abdülkadir'in Yusuf'tan daha iyi olduğunu ben söylemiştim. Abdülkadir bence futbola odaklanmalı sadece ve sadece sahaya çıkıp top oynamalı, idman yapmalı. Yine söylüyorum çok önemli bir oyuncu ama futbolu sahada olduğunu çalışmanın sahada olacağını bilmesi gerek. Ben inanıyorum ki Yusuf'un yarısı kadar idman yapmıyor.Bunda antrenörlerin de çok büyük payı var. Abdülkadir'in şu an ki hali ile onu yeterli görüp kabul ederlerse çok büyük sıkıntı yaşarlar"