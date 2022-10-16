"AVRUPA'DA HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

"BEŞİKTAŞ'IN KAZANMA ŞANSI YÜKSEK"

"ISMAEL HER HAFTA GİYOTİNE GİRİYOR"

"WEGHORST'A TEDBİR ŞART"

"AVCI, SAÇMA SAPAN ROTASYONLAR YAPIYOR"

YAZICI MESAJI: "İNSAN BİRAZ İNAT EDER"

"KULÜP SATIN ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesindeyaptı.dev maçın yanı sıra eski öğrencisi Yusuf Yazıcı ile ilgili de dikkati çeken ifadelere imza attı. İşte Tekelioğlu'nun özel açıklamaları...Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında alınan 4-0'lık zaferi değerlendiren Tekelioğlu, "Trabzonspor, bu sezonun en iyi futbolunu Monaco maçının ikinci yarısında oynadı. 2-0 üstünlük kurunca hem biz hem de Monaco rahatladı. İlk yarıdaki oyun ile ikinci yarıdaki oyun değişikti. Maçtan maça değişiklikler olabiliyor. Avrupa'da bir avantaj yakaladık. Ama garanti diyebileceğimiz bir durum yok. Zorlu maçlar var. Fakat; küçük bir avantaj yakaladık" ifadesini kullandı.Beşiktaş gibi rakiplere karşı Trabzonsporlu futbolcuların motivasyona ihtiyaç duymadığını belirten Tekelioğlu, "Böyle maçlara futbolcuları motive etmeye gerek yok. Görkemli bir sonuçtan sonra Türkiye Ligi'ne dönülünce hayal kırıklığı yaşanabiliyor. Böyle maçlar çok fazladır. Trabzonspor adına Beşiktaş maçı sıkıntılı bir maç olacak diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın bu maçta kazanma adına daha fazla şansı var. Trabzonspor daha yorgun. Beşiktaş'ın motivasyonu yüksek" dedi.Teknik direktörlerin üstünde baskı olduğunu belirten Tekelioğlu, "Valerien Ismael adına üzülüyorum. Fransız ya da Türk olması benim için bir şey ifade etmiyor. Ortada çok kötü bir sonuç da yok. Antrenöre böyle bir pozisyonda bu kadar eleştiri gelmesini anlamıyorum. Adam her hafta giyotine giriyor. Bu psikolojisi açısından kötü bir durum. Ismael bu durumu takmıyor. Ama dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yüklenilmiyor bence. Kazanırsa iyi, kaybederse kötü. Eleştirinin de ölçüsü olması gerek" açıklamasını yaptı.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Weghorst'a özel önlem alması gerektiğini belirten bordo-mavililerin eski çalıştırıcısı, "Abdullah Avcı, bazı oyunculara tedbir almak zorunda. Weghorst onlardan biri. Beşiktaş tempolu oynayan bir takım. Bir teknik adam olarak Beşiktaş'ı beğeniyorum. İki taraf da birbirine tedbir alacaktır. Trabzonspor, Weghorst'a mutlaka tedbir almalı. Vitor Hugo ile Weghorst arasında iyi bir kapışma olur. Beşiktaş'ın önlem alması gereken isim ise Bakasetas. Çünkü hem oyun kurucu hem de şut atıyor. Beşiktaş için tehlikeli" dedi.Abdullah Avcı'yı rotasyon konusunda eleştiren Sadi Tekelioğlu, "Avcı, rotasyon konusunda iyi verim alamıyor. Saçma sapan rotasyonlar yapıyor. Yusuf Yazıcı'yı hazır olmadan oynattı ve olan futbolcuya oldu. Oyundan çıktıktan sonra da dolayısıyla tepki oluyor. Daha önce bunu Abdulkadir ile de bunu yaşadık. Rotasyon yapmayı sezon başında kafasına koyduysa alternatifler olmalı. Eren Elmalı'yı sol bekte zorunlu olarak kullanmak durumunda kalıyor. Eren aşağı, Eren yukarı Bir yerde Eren de patlayacak. Yanlış yapılan bir planlamada rotasyon da yanlış oluyor. Yusuf Erdoğan'ı solda kullanabilir. Sağ bekte de sıkıntı var. Oyuncular bir yere kadar gidebilir. Beşiktaş'ın iki kenarı da etkili olacak diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.Eski öğrencisi Yusuf Yazıcı'nın transfer tercihi için de Trabzonspor'un eski hocası şu değerlendirmeyi yaptı:"Yusuf Yazıcı bu işten nasıl çıkacak? İyi hesap etmek lazım. Geldiği zaman da tepki göstermiştim. Fransa'ya gidiyorsunuz, Lille'de oynuyorsunuz. Deneyimsizken çok sayıda maç oynuyorsunuz, şampiyon oluyorsunuz. Sonra İngiltere, İtalya'ya gitmek varken düşüşe geçiyorsunuz. Rusya'ya gidiyorsunuz ve ardından Türkiye'ye dönüş. Futbolda geçmişte böyle şeyler oldu. Ama inat etmek lazım. Tugay Kerimoğlu, Emre Belözoğlu'na saygı duymak gerekiyor. Çünkü inat ettiler ve Avrupa'da iyi işler yaptılar. Avrupa'ya koşarak gidiyor oyuncular ama devamı gelmiyor. İnsan biraz inat eder. Avrupa'da yüksek tempo var. Çalışmadan oynamama prensibi var. Burada ise futbolcular konuşarak oynamaya çalışıyorlar."Sadi Tekelioğlu kendi kariyer planını da anlattı. Tecrübeli futbol adamı, "Birkaç takımdan teklifler aldım. Ben profesyonel liglerde hele böyle bir kıyımda çalışmayı düşünmüyorum. Ama futbolun içinde olmak istiyorum. TFF yeni yasayla kulüplerin şirketleşmesini istiyor. İnşallah takım satın almayı, kulüp başkanlığı, CEO görevi yapmak istiyorum. Aynı zamanda elim altyapının üstünde olsun diye düşünüyorum. Türkiye'deki genç oyuncuları çıkarmak, fırsat vermeyi hedefliyorum. Planı, programı olan takımlardan teklifler aldım. Peki niye gitmedim? Çünkü samimi bulmadım. Tesisi, altyapısı yok ama gelip teklif yapıyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.