Sadi Tekelioğlu: 'Abdullah Avcı'ya yazar'

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, bordo-mavililerin Galatasaray karşısında aldığı farklı mağlubiyeti değerlendirdi.
İşte Sadi Tekelioğlu'nun yorumları:
"Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı tebrik etmek gerek. Ancak şu bir gerçek; muhteşem oynayarak bu farkı elde etmediler. Çok kötü oynayan bir Trabzonspor vardı. Bu sonuç kaçınılmaz. Yetersiz bir kadro, sakatı var, eksiği var. Bunları anlamaya çalışıyoruz ama Fenerbahçe karşısındaki Samsun'dan; iki hafta önce Galatasaray'a çelme takan Sivas'tan kötü mü sahadaki oyuncu grubu."
"Bu fark Avcı'ya yazar"
"Onların en az 2-3 katı maliyeti var oynayanların. Bu tarz sonuçlar. 10 yılda bir, 20 yılda bir olur ve Trabzon gibi bir futbol kentinin çok kaldırabileceği sonuçlar değildir. Bu fark Avcı'ya yazar."
"Trabzonspor'un yediği gollerin çoğu çıkarken kaybedilen toplar. Oyun anlayışı son derece yanlış planlanmış. Eksiğiniz var ise Galatasaray gibi kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı iç sahada da oynasanız buna uygun bir plan yaparsınız. Bekleyerek oynarsınız. Çabuk çıkmaya çalışırsınız."
"Akıl alır gibi değil"
"Rakip zaten şampiyonluk yarışında ve kazanmak zorunda. Üst üste bu kadar kötü bir kurguyla goller yemek akıl alır gibi değil. Trabzonspor buradan, bu girdaptan çok zor çıkar. Şampiyon olan kadrodan sonra alınan oyuncu sayısı 30'u bulmuş. Böyle bir yanlışa nasıl ortak olundu anlamıyorum."
İşte Sadi Tekelioğlu'nun yorumları:
"Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı tebrik etmek gerek. Ancak şu bir gerçek; muhteşem oynayarak bu farkı elde etmediler. Çok kötü oynayan bir Trabzonspor vardı. Bu sonuç kaçınılmaz. Yetersiz bir kadro, sakatı var, eksiği var. Bunları anlamaya çalışıyoruz ama Fenerbahçe karşısındaki Samsun'dan; iki hafta önce Galatasaray'a çelme takan Sivas'tan kötü mü sahadaki oyuncu grubu."
"Bu fark Avcı'ya yazar"
"Onların en az 2-3 katı maliyeti var oynayanların. Bu tarz sonuçlar. 10 yılda bir, 20 yılda bir olur ve Trabzon gibi bir futbol kentinin çok kaldırabileceği sonuçlar değildir. Bu fark Avcı'ya yazar."
"Trabzonspor'un yediği gollerin çoğu çıkarken kaybedilen toplar. Oyun anlayışı son derece yanlış planlanmış. Eksiğiniz var ise Galatasaray gibi kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı iç sahada da oynasanız buna uygun bir plan yaparsınız. Bekleyerek oynarsınız. Çabuk çıkmaya çalışırsınız."
"Akıl alır gibi değil"
"Rakip zaten şampiyonluk yarışında ve kazanmak zorunda. Üst üste bu kadar kötü bir kurguyla goller yemek akıl alır gibi değil. Trabzonspor buradan, bu girdaptan çok zor çıkar. Şampiyon olan kadrodan sonra alınan oyuncu sayısı 30'u bulmuş. Böyle bir yanlışa nasıl ortak olundu anlamıyorum."