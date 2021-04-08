Sadi Çeri: "Yeni Malatyaspor maçında telafi edeceğiz"

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri iki takımın da sahada çok iyi mücadele ettiğini ifade etti.

Haber; AA
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Sadi Çeri: 'Yeni Malatyaspor maçında telafi edeceğiz'
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08 Nisan 2021 20:05
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Takım olarak 3 puan için sahaya çıktıklarını belirten Çeri şunları söyledi:

"Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı. Bizim için zor bir deplasmandı. Denizlispor sahasında kolay kaybetmeyen bir takım. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Kimse 1 puan için oynamadı ama puanları paylaştık. Bizim açımızdan burada 2 puan bırakmak üzücü oldu. Önümüzdeki Yeni Malatya maçında telafi edeceğiz."



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