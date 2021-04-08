Sadi Çeri: 'Yeni Malatyaspor maçında telafi edeceğiz'

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Takım olarak 3 puan için sahaya çıktıklarını belirten Çeri şunları söyledi:



"Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı. Bizim için zor bir deplasmandı. Denizlispor sahasında kolay kaybetmeyen bir takım. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Kimse 1 puan için oynamadı ama puanları paylaştık. Bizim açımızdan burada 2 puan bırakmak üzücü oldu. Önümüzdeki Yeni Malatya maçında telafi edeceğiz."



