Sadi Çeri: "3 puan için gelmiştik, olmadı"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Haber; AA
Abone Ol
Sadi Çeri: '3 puan için gelmiştik, olmadı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2021 21:48
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çeri, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelenin ilk yarısında istedikleri gibi baskılı, arzulu ve tutkulu oynayamadıklarını dile getirdi.

İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle daha baskılı oynamaya başladıklarını aktaran Çeri, şunları kaydetti:

"Golü de bulduk. Karşılaşma 2-2 de bitebilirdi. Maalesef bunu skora yansıtamadık. Bunun için de üzgünüz. Bugün gençlere de şans verdik. Onlardan da gayet olumlu yanıt aldık. Kalecimiz de bugün bir penaltı kurtardı. Bugün kazanmak istiyorduk. Üç puan için buraya gelmiştik ama maalesef olmadı. Elimizden geleni yaptık."


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.