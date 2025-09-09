09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
0-014'
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
0-013'
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
0-013'
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
0-014'
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-012'
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Sadettin Saran için karar verildi, adaylığına engel durum yok

Fenerbahçe'de başkanlık yarışına dair önemli gelişme... Yüksek Divan Kurulu, Sadettin Saran'ın adaylığına yönelik yapılan itirazı değerlendirerek, seçimlere katılmasının önünde bir engel olmadığını resmen açıkladı.

09 Eylül 2025 17:55
Sadettin Saran için karar verildi, adaylığına engel durum yok






Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran için sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu kararını verdi. Sadettin Saran seçimde aday olabilecek.
 
SÜREÇ NASIL BAŞLADI?
 
Kısa bir süre önce bir kongre üyesi, Sadettin Saran'ın sahibi olduğu "Tuttur" şirketindeki hisseleri gerekçe göstererek "aday olamaz" başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Saran, "Adaylığımızla alakalı hiçbir sorun yok. Şekip Bey'e gereken bilgiler gitti." dedi.
 
Ayrıca Sadettin Saran konuyla ilgili olarak, "Tuttur hisselerinden feragat için başvurumuzu çok önce yaptık. Adaylığımızın önünde hiçbir engel yok" ifadelerini kullandı. 
 
KESİN KARAR VERİLDİ
 
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, konuyla ilgili yaptığı toplantıda "Sadettin Saran'ın adaylığına engel bir durum söz konusu" değildir diyerek seçim öncesi kararını verdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
