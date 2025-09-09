Sadettin Saran'dan adaylığı için yeni açıklama

Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, kulüp içindeki tartışmalara son verecek nitelikte önemli bir açıklama yaptı.



"ADAYLIĞIMIN ÖNÜNDE BİR ENGEL YOK"



Saran, Yüksek Divan Kurulu'nun duyurusuyla birlikte adaylığının resmen tescillendiğini belirtti. Fenerbahçe tüzüğü kapsamındaki tüm şartları taşıdığını vurgulayan Saran, "Bugün yapılan duyuru, başkan adaylığımın önünde hukuki bir engel bulunmadığını ortaya koymuştur" dedi.

Kendisinin hissedarı olduğu S Şans Oyunları A.Ş.'nin yasal bahis sektöründeki faaliyetleriyle ilgili iddialara da değinen Saran, bu durumun FIFA talimatları gereği başkanlığa engel teşkil etmediğini hatırlattı. Ayrıca, 22 Ağustos'ta hisselerini devretmek için resmi başvurular yaptığını belirterek,ifadelerini kullandı.Başkanlık sürecinde kulübe zarar gelmeyeceğinin altını çizen Saran,dedi.Camiaya seslenen Saran, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak açıklamasını şu sözlerle noktaladı:Kısa bir süre önce bir kongre üyesi, Sadettin Saran'ın sahibi olduğudedi.Ayrıca Sadettin Saran konuyla ilgili olarak,ifadelerini kullandı.