Sadettin Saran'dan adaylığı için yeni açıklama

Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, başkan adaylığı için yeni açıklamalar yaptı.

Sadettin Saran'dan adaylığı için yeni açıklama
Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, kulüp içindeki tartışmalara son verecek nitelikte önemli bir açıklama yaptı.

"ADAYLIĞIMIN ÖNÜNDE BİR ENGEL YOK"

Saran, Yüksek Divan Kurulu'nun duyurusuyla birlikte adaylığının resmen tescillendiğini belirtti. Fenerbahçe tüzüğü kapsamındaki tüm şartları taşıdığını vurgulayan Saran, "Bugün yapılan duyuru, başkan adaylığımın önünde hukuki bir engel bulunmadığını ortaya koymuştur" dedi.



"BAHİS ŞİRKETİ İDDİALARINA YANIT"

Kendisinin hissedarı olduğu S Şans Oyunları A.Ş.'nin yasal bahis sektöründeki faaliyetleriyle ilgili iddialara da değinen Saran, bu durumun FIFA talimatları gereği başkanlığa engel teşkil etmediğini hatırlattı. Ayrıca, 22 Ağustos'ta hisselerini devretmek için resmi başvurular yaptığını belirterek, "FIFA'ya da doğrudan dilekçe sundum, kurallarına uyacağımızı taahhüt ettim" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN ZARAR GÖRMESİNE İZİN VERMEM"

Başkanlık sürecinde kulübe zarar gelmeyeceğinin altını çizen Saran, "Aday olamayacağım haberleri nasıl asılsız çıktıysa, başkanlığım döneminde sorun yaşanacağı iddiaları da asılsız çıkacaktır. Fenerbahçemizin zarar görmesine asla izin vermem" dedi.

"BİRLİKTE ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

Camiaya seslenen Saran, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri nasıl tuttuysak, bu sözümüzü de tutacağız. Birlikte şampiyon olacağız. Söz Fenerbahçe."

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Kısa bir süre önce bir kongre üyesi, Sadettin Saran'ın sahibi olduğu "Tuttur" şirketindeki hisseleri gerekçe göstererek "aday olamaz" başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Saran, "Adaylığımızla alakalı hiçbir sorun yok. Şekip Bey'e gereken bilgiler gitti." dedi.

Ayrıca Sadettin Saran konuyla ilgili olarak, "Tuttur hisselerinden feragat için başvurumuzu çok önce yaptık. Adaylığımızın önünde hiçbir engel yok" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
