Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Sadettin Saran, bir sonraki Fenerbahçe kongresinde başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı
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17 Aralık 2021 15:43
Fenerbahçe Kongre Üyesi Sadettin Saran, sarı - lacivertli kulüple ilgili hedefini açıkladı.

İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Sadettin Saran, bir sonraki kongrede başkanlığa aday olacağını duyurdu.

Sadettin Saran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer."


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