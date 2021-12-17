Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Kongre Üyesi Sadettin Saran, sarı - lacivertli kulüple ilgili hedefini açıkladı.
İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Sadettin Saran, bir sonraki kongrede başkanlığa aday olacağını duyurdu.
Sadettin Saran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer."
İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Sadettin Saran, bir sonraki kongrede başkanlığa aday olacağını duyurdu.
Sadettin Saran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer."