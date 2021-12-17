Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Kongre Üyesi Sadettin Saran, sarı - lacivertli kulüple ilgili hedefini açıkladı.



İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Sadettin Saran, bir sonraki kongrede başkanlığa aday olacağını duyurdu.



Sadettin Saran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer."





İLGİLİ VİDEO