Sadettin Saran'dan taraftarlara mesaj!

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sadettin Saran, sarı lacivertli taraftarlara seslenerek takıma destek olmalarını istedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Sadettin Saran'dan taraftarlara mesaj!
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09 Nisan 2023 09:43
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sadettin Saran, taraftarlara çağrıda bulunarak, Futbol takımına destek olmalarını istedi.

"Gün birlik olma günü" diyen Saran, "Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi nedeniyle yaşanan üzüntüyü ve hayal kırıklığını anlıyorum. Ancak futbolda böyle şeyler olabiliyor. Futbolcuları yuhalamak hiçbir işe yaramıyor, tam tersine zarar veriyor. Sezon devam ederken olacak iş değil bu. Gerçek taraftarlık futbolcuları yuhalamak değildir. Bu takım hepimizin. Fenerbahçe bu badireden de çıkar. Şampiyonluk şansımız halen var. Ayrıca basketbol ve voleybolda güzel sonuçlar alındığını unutmayalım" dedi.

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