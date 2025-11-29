Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ikinci sıradaki Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini mağlup etmesi durumunda ise 2 puan önüne geçerek liderlik koltuğuna oturacak.
YÖNETİMDEN DERBİ KARARI
Öte yandan sezonun en önemli maçlarından biri olarak görülen karşılaşma öncesinde başkan Sadettin Saran ve yönetimi dikkat çeken bir karar aldı.
PRİM VERİLECEK
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinin kazanılması durumunda hatırı sayılı bir primi oyunculara verecek.
OYUNCULARA İLETİLDİ
Kritik derbi karşılaşması öncesinde yönetimin söz konusu kararı, sarı-lacivertli oyunculara iletilmiş durumda.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DE VERİLDİ
Fenerbahçe yönetimi, 3-2 kazanılan Beşiktaş maçı sonrasında da 1.5 milyon Euro'luk bir prim ödemesi yapmıştı.
