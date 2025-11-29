28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
1-0
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
2-1
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
2-0
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
0-0
28 Kasım
Getafe-Elche
1-0
28 Kasım
Como-Sassuolo
2-0
28 Kasım
Metz-Rennes
0-1
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
2-1

Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar!

Başkan Sadettin Saran yönetimi, Galatasaray derbisinin kazanılması halinde futbolculara prim dağıtacak.

calendar 29 Kasım 2025 09:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ikinci sıradaki Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini mağlup etmesi durumunda ise 2 puan önüne geçerek liderlik koltuğuna oturacak.

YÖNETİMDEN DERBİ KARARI


Öte yandan sezonun en önemli maçlarından biri olarak görülen karşılaşma öncesinde başkan Sadettin Saran ve yönetimi dikkat çeken bir karar aldı.

PRİM VERİLECEK

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinin kazanılması durumunda hatırı sayılı bir primi oyunculara verecek.

OYUNCULARA İLETİLDİ

Kritik derbi karşılaşması öncesinde yönetimin söz konusu kararı, sarı-lacivertli oyunculara iletilmiş durumda.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DE VERİLDİ

Fenerbahçe yönetimi, 3-2 kazanılan Beşiktaş maçı sonrasında da 1.5 milyon Euro'luk bir prim ödemesi yapmıştı.

 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.