Sadettin Saran'dan Abdullah Kiğılı'nın sözlerine cevap!

Fenerbahçe'de daha önce başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, bu açıklamasını yineledi.
Bir panele konuşmacı olarak katılan Saran, "Ali Bey de bunu Divan Kurulu toplantısında çok güzel ifade etti. Çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çalışma arkadaşlarıma da seçim kelimesini yasakladım. Ali Bey aday değilse kim olursa olsun hiç fark etmez adayım" sözlerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı, geçtiğimiz günlerde, "Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç'un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç'un ayrılır ve Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur. Zamanında Saran'ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan… Sonra ne olacak? Aziz Başkan 'Haydi arkadaşlar' diyecek ve biz de görev alacağız." şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Bir panele konuşmacı olarak katılan Saran, "Ali Bey de bunu Divan Kurulu toplantısında çok güzel ifade etti. Çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çalışma arkadaşlarıma da seçim kelimesini yasakladım. Ali Bey aday değilse kim olursa olsun hiç fark etmez adayım" sözlerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı, geçtiğimiz günlerde, "Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç'un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç'un ayrılır ve Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur. Zamanında Saran'ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan… Sonra ne olacak? Aziz Başkan 'Haydi arkadaşlar' diyecek ve biz de görev alacağız." şeklinde bir açıklama yapmıştı.
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