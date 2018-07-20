''Sadece Karabükspor küme düşmemiş, şehir düşmüş''

"Herkesin özlediği Karabükspor'u oluşturacağız"

"Önümüzdeki yıl sadece var olma savaşı vereceğiz"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, yeni sezona iyi hazırlanmak istediklerini belirterek,dedi.Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalar yapan kırmızı-mavili ekip, yeni sezonda başarılı olmak için hazırlıklarına devam ediyor.Teknik direktör Fikret Yılmaz, yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarını Karabük'ten sonra Erzurum'da güzel bir ortamda sürdürdüklerini söyledi.Geçen yıl Süper Lig'den düşmüş bir takım olduklarını anımsatan Yılmaz, toparlanıp yeni sezona hazır olmak istediklerini aktardı.Yılmaz, çok zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, "Eski takımdan 1-2 kişi kaldı ve yeni bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz, amaçlarımız ideallerimiz var. Camianın içinde de bir an önce birlik olup sezona güçlü girmek istiyoruz. Bunun için de başkanımız ve yönetim kurulumuz titizlikle çalışıyor." diye konuştu.Takıma yeni futbolcuların alınması için çalışmaların devam ettiğini belirten Yılmaz, sorunsuz bir şekilde lige başlamak istediklerini vurguladı.Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:"Toplumun da bildiği gibi bir transferi açmak için çok önemli 3 oyuncumuzu gözden çıkardık. Çünkü yönetim böyle bir yöntemi uygulamaya mecbur ve çaresiz kaldı. Şimdi ise fevkalade önemli oyuncularla görüşüyoruz. Transfer yaptık ama yapmaya da devam edeceğiz. Lige sorunsuz girerek herkesin özlediği Karabükspor'u oluşturacağız."Oluşacak yeni takımla sahada çok iyi çalışmayı amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, bunu başardıkları takdirde asıl hedeflerin belirleneceğini kaydetti.Yeni sezona iddialı hazırlandıklarını anlatan Yılmaz, kendilerini ispat etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:"Yeniden dirilmek, var olmak ve var olduğumuzu ispat etmek için çalışıyoruz. Gördüğüm kadarıyla sadece Karabükspor ligden düşmemiş şehir de küme düşmüş. Hiç kimsenin umurunda değil sanki, bir beklentileri yok durumu söz konusu. Biz bunu heyecana dönüştürüp taraftarlarımızı da tribünlere toplayarak yeni idealler peşinde koşmak istiyoruz. Çünkü Karabükspor her zaman kafaya, baş sıralara oynamış bir takım ve önümüzdeki yıl sadece var olma savaşı vereceğiz. Sonra da ideallerimiz kendiliğinden ortaya çıkacaktır."