Sadece Fatih Terim inandı, sonra herkesi inandırdı

Galatasaray'da yeri geldi başkanı bile inanmadı, taraftar grubu erken havlu attı ama o atmadı. Sessizce bekledi, dezavantaja dönüştürdüğü tabloyu yeniden avantaja dönüştürdü ve son maç öncesi psikolojik üstünlüğü eline aldı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Sadece Fatih Terim inandı, sonra herkesi inandırdı
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13 Mayıs 2021 09:58
Fatih Terim farkını yine gösteriyor...

Galatasaray'da sekiz şampiyonluğu bulunan 'mayıslar bizimdir' sloganını uygulamalı olarak defalarca gösteren Terim bir yenisini daha göstermek üzere. Önce elindeki avantajı kaybeden ardından liderin sekiz puan gerisine düşmesinin ardından başkanı tarafından inanılmayan, taraftar grubu tarafından desteği çekilen tecrübeli teknik adam farkını ortaya koydu.

Denizlispor deplasmanında farklı kazanan sarı kırmızılılar cumartesi günkü sezon finali öncesi psikolojik üstünlüğü eline aldı.

Takımını kutladı

Ki aynı Terim Kartal'ın şampiyon ilan ettiği dönemde "Matematiksel şansımız devam ettikçe son ana kadar pes etmeyeceğiz'' demişti. Ve şimdi puanlar eşitlendi.

Fatih Hoca, Denizli galibiyeti sonrası da takıma net konuştu:

"Ben hiçbir zaman inanmadığım bir şeyi size söylemedim. Siz de inanınca, aslan gibi oynayınca geldiğimiz nokta ortada. Artık son bir 90 dakikamız kaldı. İpleri elimize aldık. Bugüne kadar olduğu gibi, rakiplerimizin maçına değil kendi oyunumuza odaklanacağız ve yine inanıyorum ki iyi bir sonuçla arzuladığımız, uğruna savaştığımız şampiyonluğa ulaşacağız. Size sonuna kadar güveniyorum." 


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