"Matematiksel olarak bitmeden bitti demeyeceğiz"



Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları bulunan Ahmet Oğuz'u bırakmak istemediklerini ancak kulüp ve oyuncu menfaati doğrultusunda bu transferin gerçekleşmesi halinde Ahmet'in siyah-beyazlı takımda çok başarılı olacağına inandığını söyledi.Erkan Sözeri, Gençlerbirliği'nin ikinci yarı hazırlıklarına başladığı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın Ahmet Oğuz'la ilgilenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şöyle konuştu:"Ahmet Oğuz yalnızca Beşiktaş'ta değil Türkiye'de her takımda başarılı olur. Söylediklerim doğru çıktığı için de mutlu oluyorum. Sezon başında beri, 'Sayın Lucescu, Ahmet Oğuz ve Alper sağ bekim ve sol bekim, hem yaş hem de mevki itibarıyla milli takımda oynayacak kapasitedeler.' dedim ama maalesef karşılığını bulmadı. Yapacak bir şey yok, saygı duymak lazım ama Beşiktaş tarafından, iyi takımlar tarafından Ahmet Oğuz'un istenmesi de benim dediğimi haklı çıkarıyor. Ahmet Oğuz sadece Beşiktaş'ta değil Türkiye'nin her takımında ve milli takımda rahatlıkla oynar. Alper ve Mert de buna dahildir."Ahmet Oğuz'la ilgili daha önce yaptığı bir açıklamanın ise yanlış anlaşıldığını dile getiren Sözeri, "Bir röportajımda 'Ahmet Oğuz'u Beşiktaş'ın istemesi bizi mutlu eder. Çünkü oyuncularımız demek ki iyi konumda.' dedim ama burada yanlış bir anlaşılma olmuş, sanki ben Ahmet Oğuz'un gitmesini istemişim gibi... Söylediklerimizi cımbızla çekip almayalım. Ben hiçbir oyuncumu kaybetmek istemiyorum. Sadece, 'Kulübümüzün ekonomik şartları, oyuncunun geleceği, her şey birbirine uyarsa o zaman benim yapacağım bir şey kalmayabilir.' dedim. Sonuçta çok ciddi bir rakam olur ve oyuncu bana gelir konuşursa o zaman yapacağım bir şey kalmaz." ifadelerini kullandı.Takımdan yalnızca stoperde görev yapan Mahmut Boz'un ayrıldığının altını çizen Erkan Sözeri, "Mahmut Boz gitti, büyük ihtimalle Giresunspor ile anlaştı. Bunun sebebi de üç stoperimiz de iyi ve Mahmut şans bulamadığı için gitti. İnsanlar bu takımda kriz çıkaramayacaklar. Çünkü bu takımın temel taşları oturmuş ve oyuncu kadrosu çok güzel." sözlerine yer verdi.Bütün hedeflerinin sezona başladıkları gibi ligin ikinci yarısına da başlamak olduğunu vurgulayan Gençlerbirliği teknik direktörü, şu ifadeleri kullandı:"İnşallah kazasız belasız hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bunun için daha güçlü ve daha çok çalışmamız lazım. 10 günlük kamp dönemini iyi geçirmek durumundayız. Oyuncularımız, biz ve camia hedefe kilitlendik. İlk yarıdaki performansımızla bunu gösterdik ama hiçbir zaman matematiksel olarak bitmeden bitti demeyeceğiz. Çünkü ikinci yarılar çok zor geçer. Takımlar kadrolarını güçlendirirler, sistemler oturur. Her maça final gibi hazırlanıp, işimizi ciddi yapıp, çok güçlü çalışıp, inşallah hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu kadar önemli bir avantajı yakalamışken de açıkçası bırakmak istemiyoruz."Gençlerbirliği'nin tesisleri, kulüp yapısı, taraftarı, yönetimi ve oyuncu kadrosu ile Süper Lig'i hak eden ayrıcalıklı bir kulüp olduğunu sözlerine ekleyen Sözeri, "Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Rizespor da bunu yaşadı. Zaman zaman hatalar ve eksiklikler olup bir alt lige düşülüyor ama camialar tabiri caizse küllerinde tekrar doğup yukarıya çıkıyor. Bu takımlar bunu başardı, şimdi de biz bunu başarmanın niyetindeyiz. Daha güçlü bir şekilde gelip, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz ama öncelikli hedef buradan çıkmak. Gençlerbirliği'nin bunu hak etmediğini bütün kamuoyu söylüyor. Bu tabii ki yalnızca lafla olmaz, çok çalışarak olur. İnşallah beklentilere cevap vereceğiz." açıklamasında bulundu.