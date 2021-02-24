Spor Toto Süper Lig'de, teknik kadrolarında sezon başından bu yana değişikliğe gitmeyen kulüp sayısı 7'e düştü.
Malatyaspor'da hafta sonu yaşanan ayrılığın ardından süper ligde teknik kadrolarında değişikliğe giden kulüp sayısı 14'e yükseldi. Süper Lig'de Sivasspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Alanyaspor, Hatayspor ve Karagümrük sezona başladıkları isimlerle devam ediyor.
Ligde Trabzonspor, Gaziantep, Antalyaspor, Göztepe, Konyaspor, Malatyaspor, Kasımpaşa, Rizespor, Kayserispor, Erzurumspor, Başakşehir, Denizlispor, Ankaragücü ve Gençlerbirliği teknik kadrolarında değişiklikler yaptı. [Sivas Memleket]
Malatyaspor'da hafta sonu yaşanan ayrılığın ardından süper ligde teknik kadrolarında değişikliğe giden kulüp sayısı 14'e yükseldi. Süper Lig'de Sivasspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Alanyaspor, Hatayspor ve Karagümrük sezona başladıkları isimlerle devam ediyor.
Ligde Trabzonspor, Gaziantep, Antalyaspor, Göztepe, Konyaspor, Malatyaspor, Kasımpaşa, Rizespor, Kayserispor, Erzurumspor, Başakşehir, Denizlispor, Ankaragücü ve Gençlerbirliği teknik kadrolarında değişiklikler yaptı. [Sivas Memleket]