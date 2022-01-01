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Saddiq Bey, 51'lik kariyer rekoruyla Pistons'ı taşıdı!

NBA'de gecenin oynanan tek maçında Detroit Pistons, Amway Center'da ev sahibi Orlando Magic'i 134-120 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'de gecenin oynanan tek maçında Detroit Pistons, Amway Center'da ev sahibi Orlando Magic'i 134-120 mağlup etti.

Saddiq Bey deplasmanda kariyer rekoru kırarak, 10 üçlük isabetiyle 51 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile Pistons'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Marvin Bagley III 20 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynarken, Isaiah Stewart 16 sayı, 10 ribaund ve 1 top çalma kaydetti.

Magic cephesinde ise Franz Wagner 26 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1 blokla takımın en skorer ismi oldu. Terrence Ross 17 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma kaydederken, Mo Wagner ise geceyi 16 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma ile tamamladı.


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