Sadakatsiz yeni bölüm izle, tek parça 10. bölüm HD izle (16 Aralık Çarşamba)
Televizyon izleyicilerinin son favori dizisi Sadakatsiz 9 Aralık Çarşamba Kanal D yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni dizi Sadakatsiz ilk bölümünden itibaren herkesi ekran başına kilitlemişti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla Sadakatsiz yeni bölümü merak konusu oldu ve Sadakatsiz son bölümde neler olacak herkes bekleyişe geçti. Sadakatsiz dizisi oyuncuları, sadakatsiz tek parça izle, sadakatsiz nerede çekiliyor cevapları haberimizde...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 16 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlanıyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz, ilk bölümü ile sosyal medyaya da damgasını vurdu. Dizinin ilk bölümü reytingde ilk sıralarda yer alırken, #Sadakatsiz etiketiyle sadece dizinin yayın gününde sosyal medyada 15 milyon kişiye erişim sağlandı. Dizi, yoğun gündeme rağmen Türkiye'de trend listesinde saatlerce ilk sırada yer aldı.
Sadakatsiz dizisi yeni bölümü yani 10. bölüm olarak 16 Aralık 2020 Çarşamba saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.
SADAKATSİZ 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Volkan'ın yıllar sonra geri dönmesi ve Asya'da olan değişimleri görmesi Volkan'ı oldukça öfkelendirir. Asya ve Volkan'ı yan yana gören Derin şimdi ne yapacak?
SADAKATSİZ 9. BÖLÜM'DE NELER OLDU
Aradan geçen iki yılın sonunda Volkan geri dönüyor. Asya'nın karşısına çıkan Volkan içinde taşıdığı derin öfke ile eski karısı bir savaşa başlamanın hazırlığını yapıyor. Ali'yi de kendi tarafına çekmeye çalışan Volkan, Asya'ya neler yapacak?
Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.
SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI
Cansu Dere (Asya Arslan)
Caner Cindoruk (Volkan Arslan)
Melis Sezen (Derin Güçlü)
Eren Vurdem (Mert Gelik)
Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)
Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)
Nazlı Bulum (Nil Tetik)
Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)
Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)
Alp Akar (Ali Arslan)
Özge Özder (Derya Samanlı)
Burak Sergen (Haluk Güçlü)
SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.