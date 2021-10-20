Sadakatsiz (YENİ BÖLÜM) izle 35. bölüm Kanal D canlı izle tek parça reklamsız

Sadakatsiz 35. bölüm yeni sezon Kanal D merakla bekleniyor ve son bölümde yaşananlardan sonra 20 Ekim Çarşamba günü ekranları başında bekleyişe geçti. Yeni bölüm Sadakatsiz dizisinde canlı yayın, Sadakatsiz son bölüm, Sadakatsiz 35. bölüm yeni bölüm izle, Sadakatsiz Kanal D izle şeklinde yapılan araştırmalarda dizinin yeni bölümüyle ilgili detaylar belli oldu.

20 Ekim 2021 09:04
Sadakatsiz (YENİ BÖLÜM) izle 35. bölüm Kanal D canlı izle tek parça reklamsız
Sadakatsiz 20 Ekim 2021 Çarşamba yeni sezon yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Merak edilen bölümlerin başında gelen Sadakatsiz 34. bölüm, Sadakatsiz yeni bölüm, Sadakatsiz son bölüm izle Kanal D'de yayınlanıyor. Sadakatsiz 35. bölüm yeni sezon 20 Ekim 2021 Çarşamba saat 20:00'de Kanal D bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor. İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 20 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor. 
SADAKATSİZ 35. BÖLÜM YENİ SEZON İZLE TIKLA





SADAKATSİZ 35. BÖLÜM ÖZET

Aras ve Asya'yı yakınlaştıran şok öpücük! Hafızası yavaş yavaş yerine gelen Aras, ismini hatırladığını söylüyor. Bu zorlu süreçte Asya'yla da yakınlaşmaya başlayan Aras her şeyi başlatacak olan öpücükle hamlesini yapıyor! Aras ve Asya yakınlaşmasını gören Volkan şimdi ne yapacak? Asya, Aras'ın duygularına karşılık verecek mi?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZET
Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" otuz dördüncü bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Merakla beklenen dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir. Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır...

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)



SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Çarşamba günleri yayınlanıyor. Bu hafta da 20 Ekim Çarşamba günü Sadakatsiz 35. bölümü olarak yayınlanacak.

Televizyon izleyicilerinin son favori dizisi Sadakatsiz geçen hafta yayınlanmamıştı ancak bu hafta Çarşamba günü yeni bölüm yayınlanması bekleniyor.


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