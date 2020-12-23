Sadakatsiz yeni 11. bölüm 23 Aralık Çarşamba izle, Kanal D Sadakatsiz 11. Bölüm

Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden olan Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlanıyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz, ilk bölümü ile sosyal medyaya da damgasını vurdu. Dizinin ilk bölümü reytingde ilk sıralarda yer alırken, #Sadakatsiz etiketiyle sadece dizinin yayın gününde sosyal medyada 15 milyon kişiye erişim sağlandı. Dizi, yoğun gündeme rağmen Türkiye'de trend listesinde saatlerce ilk sırada yer aldı.Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığının haberini alır. Ancak çok gecikmeden evine giren maskeli biri tarafından saldırıya uğrar. Asya'nın evine gizlice girip saldıran kişi kim? Asya kurtulacak mı?Volkan'ın yıllar sonra geri dönmesi ve Asya'da olan değişimleri görmesi Volkan'ı oldukça öfkelendirir. Asya ve Volkan'ı yan yana gören Derin şimdi ne yapacak?Aradan geçen iki yılın sonunda Volkan geri dönüyor. Asya'nın karşısına çıkan Volkan içinde taşıdığı derin öfke ile eski karısı bir savaşa başlamanın hazırlığını yapıyor. Ali'yi de kendi tarafına çekmeye çalışan Volkan, Asya'ya neler yapacak?Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.Cansu Dere (Asya Arslan)Caner Cindoruk (Volkan Arslan)Melis Sezen (Derin Güçlü)Eren Vurdem (Mert Gelik)Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)Nazlı Bulum (Nil Tetik)Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)Alp Akar (Ali Arslan)Özge Özder (Derya Samanlı)Burak Sergen (Haluk Güçlü)