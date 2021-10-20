Sadakatsiz izle 20 Ekim 2021 Çarşamba yeni bölüm Kanal D (35. BÖLÜM)

Sadakatsiz 35. bölüm yeni sezon Kanal D merakla bekleniyor ve son bölümde yaşananlardan sonra 20 Ekim Çarşamba günü ekranları başında bekleyişe geçti. Yeni bölüm Sadakatsiz dizisinde canlı yayın, Sadakatsiz son bölüm, Sadakatsiz 35. bölüm yeni bölüm izle, Sadakatsiz Kanal D izle şeklinde yapılan araştırmalarda dizinin yeni bölümüyle ilgili detaylar belli oldu.

20 Ekim 2021 08:59
Sadakatsiz izle 20 Ekim 2021 Çarşamba yeni bölüm Kanal D (35. BÖLÜM)
Sadakatsiz 20 Ekim 2021 Çarşamba yeni sezon yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Merak edilen bölümlerin başında gelen Sadakatsiz 34. bölüm, Sadakatsiz yeni bölüm, Sadakatsiz son bölüm izle Kanal D'de yayınlanıyor. Sadakatsiz 35. bölüm yeni sezon 20 Ekim 2021 Çarşamba saat 20:00'de Kanal D bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor. İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 20 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor. 
SADAKATSİZ 35. BÖLÜM YENİ SEZON İZLE TIKLA





SADAKATSİZ 35. BÖLÜM ÖZET

Aras ve Asya'yı yakınlaştıran şok öpücük! Hafızası yavaş yavaş yerine gelen Aras, ismini hatırladığını söylüyor. Bu zorlu süreçte Asya'yla da yakınlaşmaya başlayan Aras her şeyi başlatacak olan öpücükle hamlesini yapıyor! Aras ve Asya yakınlaşmasını gören Volkan şimdi ne yapacak? Asya, Aras'ın duygularına karşılık verecek mi?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ, NELER OLDU?
Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" otuz dördüncü bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Merakla beklenen dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir. Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır...

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SADAKATSİZ DİZİ KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)



SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Çarşamba günleri yayınlanıyor. Bu hafta da 20 Ekim Çarşamba günü Sadakatsiz 35. bölümü olarak yayınlanacak.

Televizyon izleyicilerinin son favori dizisi Sadakatsiz geçen hafta yayınlanmamıştı ancak bu hafta Çarşamba günü yeni bölüm yayınlanması bekleniyor.



SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE NE ZAMAN

Kanal D'de yayınlanan ve büyük izlenme oranlarına ulaşan Sadakatsiz son bölüm yeni sezon 20 Ekim Çarşamba 2021 saat 20:00'de full izle canlı olarak ekranlara geliyor. Sadakatsiz yeni bölümde yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşandı.

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