Sadakatsiz (FULL İZLE) 14 Nisan Çarşamba yeni bölüm Kanal D
Sadakatsiz 26. bölümünü izleyiciler merakla bekliyor ve son bölümde yaşananlardan sonra 14 Nisan Çarşamba günü ekranları başında bekleyişe geçti. Yeni bölüm Sadakatsiz dizisinde canlı yayın, Sadakatsiz son bölüm, Sadakatsiz 26. bölüm izle, Sadakatsiz Kanal D izle, Sadakatsiz canlı yayın full, Sadakatsiz 26. bölüm izle 20:00'de yayınlanacak. Senaryosu ve oyunculuklarıyla Sadakatsiz yeni bölümü merak konusu oldu ve Sadakatsiz son bölümde neler olacak herkes bekleyişe geçti. Sadakatsiz dizisi oyuncuları, sadakatsiz tek parça izle, sadakatsiz nerede çekiliyor cevapları haberimizde...
Sadakatsiz 26. bölüm 14 Nisan 2021 Çarşamba saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak. İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanıyor. Kanal D'nin en çok izlenen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü 26. bölümüyle ekranlara geliyor ve izleyiciler merak ediyor. Dizinin 7 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak son bölümden sonra takip ediliyor.
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz, ilk bölümü ile sosyal medyaya da damgasını vurdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin ilk bölümü reytingde ilk sıralarda yer alırken, #Sadakatsiz etiketiyle sadece dizinin yayın gününde sosyal medyada 15 milyon kişiye erişim sağlandı. Dizi, yoğun gündeme rağmen Türkiye'de trend listesinde saatlerce ilk sırada yer aldı. SADAKATSİZ 26. BÖLÜM CANLI İZLE KANAL D TIKLAYIN
SADAKATSİZ 26. BÖLÜM ÖZET
Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürsede, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur. Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?
SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ, NELER OLDU?
Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor. Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor? Derin'i kim, neden yaraladı? Sorusunun cevabı Sadakatsiz 25. bölümünde belli oldu.
Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.
SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI
Cansu Dere (Asya Arslan)
Caner Cindoruk (Volkan Arslan)
Melis Sezen (Derin Güçlü)
Eren Vurdem (Mert Gelik)
Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)
Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)
Nazlı Bulum (Nil Tetik)
Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)
Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)
Alp Akar (Ali Arslan)
Özge Özder (Derya Samanlı)
Burak Sergen (Haluk Güçlü)
SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Çarşamba günleri yayınlanıyor. Bu hafta da 14 Nisan Çarşamba günü Sadakatsiz 26. bölümü yeni bölüm olarak yayınlanacak.
Televizyon izleyicilerinin son favori dizisi Sadakatsiz 14 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni dizi Sadakatsiz ilk bölümünden itibaren herkesi ekran başına kilitlemişti.
SADAKATSİZ 26. BÖLÜM İZLE NE ZAMAN
Kanal D'de yayınlanan ve büyük izlenme oranlarına ulaşan Sadakatsiz 26. bölüm 14 Nisan Çarşamba 2021 saat 20:00'de yeni bölüm full izle canlı olarak ekranlara geliyor. Sadakatsiz yeni bölümde yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşandı.