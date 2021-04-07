(SADAKATSİZ CANSU DERE AYRILIYOR MU?) Kanal D izle yeni bölüm Sadakatsiz
Sadakatsiz 25. bölümünü izleyiciler merakla bekliyor ve son bölümde yaşananlardan sonra 7 Nisan Çarşamba günü ekranları başında bekleyişe geçti. Yeni bölüm Sadakatsiz dizisinde canlı yayın, Sadakatsiz son bölüm, Sadakatsiz 25. bölüm izle, Sadakatsiz Kanal D izle, Sadakatsiz canlı yayın full, Sadakatsiz 25. bölüm izle 20:00'de yayınlanacak. Senaryosu ve oyunculuklarıyla Sadakatsiz yeni bölümü merak konusu oldu ve Sadakatsiz son bölümde neler olacak herkes bekleyişe geçti. Sadakatsiz dizisi oyuncuları, sadakatsiz tek parça izle, sadakatsiz nerede çekiliyor cevapları haberimizde...
Sadakatsiz 25. bölüm 7 Nisan 2021 Çarşamba saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak. İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 7 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanıyor. Kanal D'nin en çok izlenen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü 25. bölümüyle ekranlara geliyor ve izleyiciler merak ediyor. Dizinin 7 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak son bölümden sonra takip ediliyor.
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz, ilk bölümü ile sosyal medyaya da damgasını vurdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin ilk bölümü reytingde ilk sıralarda yer alırken, #Sadakatsiz etiketiyle sadece dizinin yayın gününde sosyal medyada 15 milyon kişiye erişim sağlandı. Dizi, yoğun gündeme rağmen Türkiye'de trend listesinde saatlerce ilk sırada yer aldı. SADAKATSİZ 25. BÖLÜM CANLI İZLE KANAL D TIKLAYIN
SADAKATSİZ 25. BÖLÜM ÖZET
Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor. Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor? Derin'i kim, neden yaraladı? Sorusunun cevabı Sadakatsiz 25. bölümünde belli olacak.
SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ, NELER OLDU?
Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutuyor! Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başlar. İlk şüpheli olarak da Volkan'la konuşurlar. Gönül ise polisi Asya'ya yönlendirir. Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün gözlerin Volkan'a çevrilmesine sebep olur! Derin nerede? Şüpheli durumuna düşen Volkan ne yapacak?
Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.
SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI
Cansu Dere (Asya Arslan)
Caner Cindoruk (Volkan Arslan)
Melis Sezen (Derin Güçlü)
Eren Vurdem (Mert Gelik)
Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)
Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)
Nazlı Bulum (Nil Tetik)
Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)
Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)
Alp Akar (Ali Arslan)
Özge Özder (Derya Samanlı)
Burak Sergen (Haluk Güçlü)
SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Çarşamba günleri yayınlanıyor. Bu hafta da 31 Mart Çarşamba günü Sadakatsiz 24. bölümü yeni bölüm olarak yayınlanacak.
Televizyon izleyicilerinin son favori dizisi Sadakatsiz 31 Mart 2021 Çarşamba Kanal D yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni dizi Sadakatsiz ilk bölümünden itibaren herkesi ekran başına kilitlemişti.
SADAKATSİZ 25. BÖLÜM İZLE NE ZAMAN
Kanal D'de yayınlanan ve büyük izlenme oranlarına ulaşan Sadakatsiz 25. bölüm 7 Nisan Çarşamba 2021 Çarşamba saat 20:00'de yeni bölüm full izle canlı olarak ekranlara geliyor. Sadakatsiz yeni bölümde yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşandı.