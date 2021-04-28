Sadakatsiz 27. bölüm izle Kanal D yeni bölüm

Derin'in kaçırılması yavaş yavaş aydınlanmaya başlarken sular durulmuyor. Asya, Derin'e yardım etmeye çalışıyor ancak Faruk'a yakalanıyorlar. Asya ve Derin'in kaçmaya çalışırken gören Faruk ise çok sinirleniyor ve silahını Asya'ya zarar verdiğini düşündüğü Derin'e doğrultuyor. Faruk tetiği çekecek mi? Derin'e ne olacak?



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