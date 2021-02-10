(SADAKATSİZ 17. BÖLÜM İZLE) Kanal D yeni bölüm tek parça full yayın canlı 10 Şubat 2021 Çarşamba

SADAKATSİZ 17. BÖLÜM CANLI İZLE KANAL D TIKLAYIN

Senaryosu ve oyunculuklarıyla Sadakatsiz yeni bölümü merak konusu oldu ve Sadakatsiz son bölümde neler olacak herkes bekleyişe geçti. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. Kanal D'nin en çok izlenen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü 17. bölümüyle ekranlara geliyor ve izleyiciler merak ediyor. Dizinin ilk bölümü reytingde ilk sıralarda yer alırken, #Sadakatsiz etiketiyle sadece dizinin yayın gününde sosyal medyada 15 milyon kişiye erişim sağlandı. Dizi, yoğun gündeme rağmen Türkiye'de trend listesinde saatlerce ilk sırada yer aldı.Asya'nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk'u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir. Asya'nın uzaklaşması Volkan'ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne olacaktır?Volkan, Asya'ya olan duygularına engel olamıyor. Olay gecesi Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, kıskançlık yapıyor. Turgay'ın, Asya'nın yanında kalma ihtimali ise onu çileden çıkarıyor. Volkan, ne yapmaya çalışıyor? Asya, Volkan'ın kıskançlıkları karşısında ne yapacak?Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığının haberini alır. Ancak çok gecikmeden evine giren maskeli biri tarafından saldırıya uğrar. Asya'nın evine gizlice girip saldıran kişi kim? Asya kurtulacak mı?Volkan'ın yıllar sonra geri dönmesi ve Asya'da olan değişimleri görmesi Volkan'ı oldukça öfkelendirir. Asya ve Volkan'ı yan yana gören Derin şimdi ne yapacak?Aradan geçen iki yılın sonunda Volkan geri dönüyor. Asya'nın karşısına çıkan Volkan içinde taşıdığı derin öfke ile eski karısı bir savaşa başlamanın hazırlığını yapıyor. Ali'yi de kendi tarafına çekmeye çalışan Volkan, Asya'ya neler yapacak?Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.Cansu Dere (Asya Arslan)Caner Cindoruk (Volkan Arslan)Melis Sezen (Derin Güçlü)Eren Vurdem (Mert Gelik)Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)Nazlı Bulum (Nil Tetik)Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)Alp Akar (Ali Arslan)Özge Özder (Derya Samanlı)Burak Sergen (Haluk Güçlü)Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Çarşamba günleri yayınlanıyor. Bu hafta da 10 Şubat Çarşamba günü Sadakatsiz 17. bölümü yeni bölüm olarak yayınlanacak.Televizyon izleyicilerinin son favori dizisi Sadakatsiz 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni dizi Sadakatsiz ilk bölümünden itibaren herkesi ekran başına kilitlemişti.Kanal D'de yayınlanan ve büyük izlenme oranlarına ulaşan Sadakatsiz 17 bölüm 10 Şubat 2021 Çarşamba saat 20:00'de yeni bölüm full izle canlı olarak ekranlara geliyor. Sadakatsiz yeni bölümde yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşandı.Dizinin 10 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak son bölümden sonra takip ediliyor. İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlanıyor.