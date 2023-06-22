Sacramento Kings'in, Toronto Raptors oyuncuları Pascal Siakam ve OG Anunoby ikilisini kadrosuna katmak istediği iddia edildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, 'What's Chad Doing?' isimli podcast'te Portland Trail Blazers'ın Siakam-Anunoby ikilisiyle adının geçtiğini belirtirken, Sacramento'yu da söylentilere dahil etti:



"Blazers'ın Toronto'daki Pascal ve OG ile adının geçtiğini biliyorsunuzdur. Sacramento da bu iki adamın peşinde."



Haynes ayrıca, Kings'in Brooklyn Nets'ten Mikal Bridges ile ilgilendiğinden bahsetti. Nets'in Bridges'i takas etmeyi planlamadığı ve yeniden yapılanma sürecinde kendisini merkeze koyacağı iddia edilmişti.



29 yaşındaki Siakam, bu sezon maç başına kariyerinin en yüksek seviyesi olan 24,2 sayı ile Raptors'a bu alanda liderlik etmişti. 25 yaşındaki Anunoby ise Raptors formasıyla altıncı sezonunda 16.8 sayı ortalaması yakalamıştı.





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