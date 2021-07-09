Sackey 2 yıl daha Hatayspor'da

Atakaş Hatayspor, iç transferde sözleşmesi biten Isaac Sackey ile sözleşme yeniledi.
İmzaladığı sözleşme ile 2 yıl daha Bordo-Beyazlı formayı giyecek olan Sackey, takım arkadaşları ile birlikte Erzurum'da yeni sezona hazırlanıyor.
Kampın 8. Gününde tam kadro hazırlıklarını sürdüren Bordo-Beyazlılarda iç transfer çalışmaları da tamamlanmış oldu.
Kaynak: Hatay Söz
İmzaladığı sözleşme ile 2 yıl daha Bordo-Beyazlı formayı giyecek olan Sackey, takım arkadaşları ile birlikte Erzurum'da yeni sezona hazırlanıyor.
Kampın 8. Gününde tam kadro hazırlıklarını sürdüren Bordo-Beyazlılarda iç transfer çalışmaları da tamamlanmış oldu.
Kaynak: Hatay Söz