Sackey 2 yıl daha Hatayspor'da

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, iç transferde sözleşmesi biten Isaac Sackey ile nikah tazeledi.

, Fotoğraf; AA
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Sackey 2 yıl daha Hatayspor'da
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09 Temmuz 2021 14:40
Isaac Sackey
Isaac Sackey
Hatayspor
Atakaş Hatayspor, iç transferde sözleşmesi biten Isaac Sackey ile sözleşme yeniledi.

İmzaladığı sözleşme ile 2 yıl daha Bordo-Beyazlı formayı giyecek olan Sackey, takım arkadaşları ile birlikte Erzurum'da yeni sezona hazırlanıyor.

Kampın 8. Gününde tam kadro hazırlıklarını sürdüren Bordo-Beyazlılarda iç transfer çalışmaları da tamamlanmış oldu.

Kaynak: Hatay Söz


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