Sackey 2 yıl daha Hatayspor'da

Atakaş Hatayspor, iç transferde sözleşmesi biten Isaac Sackey ile sözleşme yeniledi.



İmzaladığı sözleşme ile 2 yıl daha Bordo-Beyazlı formayı giyecek olan Sackey, takım arkadaşları ile birlikte Erzurum'da yeni sezona hazırlanıyor.



Kampın 8. Gününde tam kadro hazırlıklarını sürdüren Bordo-Beyazlılarda iç transfer çalışmaları da tamamlanmış oldu.



Kaynak: Hatay Söz



