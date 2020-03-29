'Saçını kestiremeyen takım böyle olacak'

Borussia Dortmund'un Belçikalı futbolcusu Axel Witsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karantina nedeniyle evinden çıkamayan futbolcu arkadaşlarının saçlarının kendisi gibi uzun ve kabarık olacağını gösteren esprili bir paylaşım yaptı.Witsel paylaşımında Dortmund'daki takım arkadaşlarının karantina sebebiyle kestiremedikleri saçlarının kendisi gibi uzayacağını belirterek bir fotoğraf paylaştı. Witsel fotoğrafta kendi saçını tüm takıma photoshopla monte ederek esprisini paylaştı.Binlerce beğeni alan paylaşımın ardından benzer paylaşımı bu kez Belçika Milli Takımı'nın hesabı da yaptı. Milli Takım oyuncularının tamamının saçlarına Witsel'in saç modelini monte eden esprili kare de beğeni yağmuruna tutuldu.