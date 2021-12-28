Sacho Boey ve Arda Turan ikinci yarıya

Galatasaray'da Sacha Boey ve kaptan Arda Turan sezonun 2. yarısında görev yapmak için var güçleri ile çalışıyor.



Kupadaki Denizli maçından sonra 5 gün devre arası izni yapacak Galatasaray'da Boey-Arda ikilisi bu süreçte ekstra idmanlarla fiziksel açıklarını kapatacak.



Her iki ismin de sezonun ikinci devresinde şans bulmaya başlaması bekleniyor.







