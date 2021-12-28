Sacho Boey ve Arda Turan ikinci yarıya

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle ilk yarıda formalarından uzak kalan Sacho Boey ve Arda Turan, takımın tatil yaptığı dönemde ekstra çalışmalar yaparak açıklarını kapatacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sacho Boey ve Arda Turan ikinci yarıya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2021 12:33
Galatasaray'da Sacha Boey ve kaptan Arda Turan sezonun 2. yarısında görev yapmak için var güçleri ile çalışıyor.

Kupadaki Denizli maçından sonra 5 gün devre arası izni yapacak Galatasaray'da Boey-Arda ikilisi bu süreçte ekstra idmanlarla fiziksel açıklarını kapatacak.

Her iki ismin de sezonun ikinci devresinde şans bulmaya başlaması bekleniyor.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.