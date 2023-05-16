Sacha Boey yerine Leo Dubois

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor maçında cezalı futbolcu Sacha Boey yerine Leo Dubois'i oynatacak.

, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey yerine Leo Dubois
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16 Mayıs 2023 11:02
Leo Dubois
Leo Dubois
Galatasaray
Galatasaray'da, Başakşehir maçında cezalı duruma düşen Sacha Boey'in yerine teknik direktör Okan Buruk Leo Dubois'ya şans verecek.

Sol bek performansıyla büyük beğeni kazanan ve teknik direktör Buruk'tan tam not alan Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında da 11'de başlaması bekleniyor.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Oliveira ve Rashica sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri halinde, bir sonraki Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler. 

 
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