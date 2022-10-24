Sacha Boey: "Savaş devam edecek!"

Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Sacha Boey karşılaşma sonrası açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey: 'Savaş devam edecek!'
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24 Ekim 2022 00:18
Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Sacha Boey karşılaşma sonrası bir paylaşımda bulundu.

Kamerunlu oyuncu yaptığı açıklamada, kendisine verilen kırmızı kartın doğru olmadığını söyledi.

Boey, "Haksız karar... Takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza bu geceki mücadele için çok teşekkür ederim." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Savaş devam edecek!" ifadelerini kullandı.

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