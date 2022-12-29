Sacha Boey: 'Şanslıydım!'

Galatasaraylı Sacha Boey, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 2-1'lik skorla kazandıkları Demir Gruo Sivasspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.



Sacha Boey'in değerlendirmeleri şu şekilde:



"Çok önemli bir maç olduğunu bilerek buraya geldik. Buradan üç puan almak çok önemliydi. Bu akşam kazanmamızın en büyük etkeni hep birlikte takım olarak oynamamızdı. Tüm hafta çalışıyoruz. Ben de bu akşam şanslıydım asist yaptım. Hem ofansif hem de defansif anlamda bir bekin çalışması gerekiyor."





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