Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti
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27 Temmuz 2021 16:04
Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız futbolcunun Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolüne girdiği belirtildi.

Fransa'nın Rennes takımından kadroya dahil edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan Boey'in sağlık kontrolünün ardından Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray Müzesi'ni ziyaret ettiği aktarıldı.


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